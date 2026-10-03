Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centrocampista viola Daniele Amerini ha analizzato il momento della Fiorentina alla vigilia della ripresa del campionato.

Il rebus della sosta e l'esame Marassi

La pausa per gli impegni delle selezioni nazionali rappresenta storicamente un ostacolo complesso per gli allenatori, costretti a fare i conti con la gestione delle energie fisiche e mentali dei giocatori:

Oggigiorno è chiaro che è difficile allenare i gruppi, con i ragazzi sempre in giro per le nazionali e gli impegni ravvicinati. Bisogna essere molto bravi nella gestione delle risorse.

Alla ripresa, il calendario propone subito una trasferta ostica contro i rossoblù:

Il Genoa è una squadra in difficoltà che ha bisogno di punti in tutti i modi, e Marassi è un campo tradizionalmente complicato. I rossoblù hanno sfruttato queste settimane per lavorare sulla parte fisica, ma la Fiorentina deve confermare i passi avanti visti contro Venezia e Napoli.

Le valutazioni su Tiago Gabriel e la difesa

Capitolo mercato e rinforzi per la retroguardia. Il nome di Tiago Gabriel del Lecce, valutato circa quaranta milioni di euro e seguito con attenzione dalla dirigenza gigliata, impone riflessioni approfondite:

È un ottimo giocatore, ma bisogna andare con cautela quando si prendono elementi da realtà di provincia. Lo abbiamo visto l'anno scorso con altri profili: bisogna capire se riescono a sostenere il salto di livello in una piazza esigente come Firenze. Dobbiamo fidarci dei nostri dirigenti.

Il ballottaggio in attacco: Pellegrino favorito

Sul fronte offensivo, la concorrenza tra Mateo Pellegrino e Beto accompagnerà l'intera stagione della squadra di Paolo Vanoli, offrendo alternative tattiche importanti a seconda dell'avversario:

Alla fine credo che avrà un minutaggio maggiore Pellegrino, perché i numeri dicono che porta più gol. Con lui devi rifornire l'area di rigore, mentre Beto offre soluzioni diverse in base alla partita. Però Pellegrino ha la stoffa per chiudere la stagione con 12-15 gol.