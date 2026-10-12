Le parole di Alfredo Aglietti sulla sconfitta della Fiorentina arrivata contro il Genoa
Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina
L'allenatore di calcio, Alfredo Aglietti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento negativo della Fiorentina. Queste le sue parole:
C'è stato un approccio sbagliato di tutto il gruppo, non solo di quelli scesi in campo dal 1'. La Fiorentina è sembrata una squadra non pronta al tipo di partita che c'era da fare, anche presuntuosa per certi versi. Il primo tempo ha poi condizionato la partita pro Genoa. Sarebbe stato importante fare risultato per dare continuità al momento positivo che si era creato con l'arrivo di Vanoli. Adesso ti appresti a giocare un piccolo tour de force leccandoti inizialmente le ferite. Venezia per certi versi è stata molto simile, ma la reazione era stata diversa. Però si deve smetterla di andare sotto, perché in Serie A non è sempre semplice ribaltare le partite.
Sulla crescita che deve compiere la Fiorentina
La Fiorentina è una squadra che può divertire, ma deve imparare a diventare concreta. In certi momenti c'è da mettere l'elmetto, soffrire da squadra e reagire.
Su Fagioli e Oulai
Fagioli è un giocatore forte, importante, che sta crescendo anche dal punto di vista della leadership. Non eslucerei che Oulai e Fagioli possano giocare insieme, chiaro però che servirà un po' di tempo. Mi sembrerebbe un centrocampo leggero, ma non è detto. Non serve affrettare la cosa e capire, passo passo, la crescita dell'ivoriano, che si affaccia ad un campionato diverso rispetto a quello a cui era abituato.
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