Fiorentina non svende Dragowski. L’agente: “Non abbiamo fretta”

Tiene banco il futuro di Bartlomiej Dragowski che non è stato convocato per il ritiro di Moena. Il portiere ha visto sfumare nei giorni scorsi l'ipotesi Espanyolche ha virato su Benjamin Lecomte, in prestito dall'Atletico Madrid. Radio Bruno nel corso del Pentasport ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione del classe '97. In particolare con alcuni virgolettati di Marius Kulesza, procuratore del polacco: "Il mercato è ancora lungo, abbiamo delle opzioni tuttora aperte".