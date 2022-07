Provedel alla Lazio (con mille problemi), lo Spezia vira su Dragowski?

Il trasferimento di Falcone dalla Samp al Lecce mette in crisi la trattativa Provedel-Lazio. Nonostante ci sia già un accordo per 5 anni a 1,3 netti, Lotito non si è reso disponibile a pagare la differenza, alzando la valutazione di Falcone e abbassando quella del portiere aquilotto. Lo Spezia ha a sua volta proposto cache per 5 milioni, trattando poi il portiere sampdoriano con la casa madre (nella partita entrano due agenti Ramadani e Meozzi), ma Lotito è rimasto fermo sulla base dei 2 milioni complessivi. Provedel rischia di perdere un treno importante, ma, scrive Il Secolo XIX, in caso di fumata bianca lo Spezia potrebbe puntare su Bartlomiej Dragowski, nazionale polacco ultima stagione alla Fiorentina, che Pecini ebbe già all'Empoli. La trattativa con l'Espanyol ha subito una brusca frenata, i liguri ci pensano seriamente.