Via alle cessioni dopo l’arrivo di Dodò: strade in salita per Dragowski e Pulgar

Oltre che sul prossimo arrivo di Dodò, il Corriere dello Sport si concentra anche sulle cessioni. La Fiorentina lavora per trovare una sistemazione a Pulgar e a Dragowski, non a caso non convocati per Moena. Strade in salita per entrambi: per il centrocampista cileno c’è stato un contatto col Cska Mosca e poi un approccio più deciso da parte del Corinthians ma tutto è rimasto lì, mentre per il portiere polacco la distanza tra l’offerta dell’Espanyol (tre milioni) e la richiesta della Fiorentina (sette milioni) sembra ormai difficilmente colmabile. Poi, sarà la volta di Benassi e Kouame, Ranieri e Kokorin: anche per loro i tempi sono spostati in avanti.