Niente Espanyol per Dragowski: i catalani chiudono con due portieri

Salta il trasferimento in Catalogna di Dragowski: adesso si dovrà trovare una nuova squadra per il polacco

Non sarà l'Espanyol la prossima tappa della carriera di Bartlomiej Dragowski. Il club catalano ha da poco definito il trasferimento in prestito dall'Atletico Madrid di Benjamin Lecomte e non tornerà sul portiere viola. Sfuma l'affare con quella che sembrava essere la squadra più interessata al polacco, che sta chiudendo anche per Alvaro Fernandez dell'Huesca a come numero 12 e ha dunque sistemato in maniera definitiva il reparto.