Quando torna Nico Gonzalez? Il viaggio in Arabia e la cautela di Italiano

Nico Gonzalez manca alla Fiorentina dal 14 dicembre scorso , quando ha rimediato un brutto infortunio sul campo del Ferencvaros. Alla preoccupazione sorta subito in Ungheria ha fatto seguito la rassegnazione al momento del risultato degli esami: lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra . L'argentino ha cominciato a lavorare verso il rientro appena ha potuto e Italiano, come ha ammesso in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Udinese, lo valuta giorno dopo giorno. Ma a che punto è veramente il recupero? Come ormai sappiamo, ogni fisico reagisce a modo suo ai trattamenti , ma possiamo interpretare i segnali e basarci su quelli che sono più o meno i tempi codificati in base all'infortunio.

In Arabia ci va... non si sa mai

L'allenatore ha deciso di portare il suo numero 10 a Riyad, ma sull'aereo ci è salita tutta la rosa, senza distinzioni di disponibilità o meno. Non è quindi una scelta da leggere come indicativa sulle possibilità di vedere in campo Gonzalez. Il rischio di ricadute, in questi casi, è sempre alto, le valutazioni in accordo con lo staff medico saranno fondamentali. Al momento della diagnosi, si ipotizzava un rientro a febbraio: probabilmente quello è il periodo in cui Nico tornerà al 100%, ma non è esclusa la possibilità di vederlo in campo prima, magari per essere utile con le sue abilità dal dischetto. Del resto, l'ex Stoccarda aveva assicurato a mezzo social che la preoccupazione che serpeggiava in tutta Firenze a dicembre fosse "un po' esagerata"...