Il messaggio di Italiano, l’identità non si baratta. Quella frittata alla Sousa

L'omelette nel frigo pieno

Certo la gara contro l'Udinese non è stata bella, ma Italiano non ha voluto barattare il suo 4-2-3-1. Ikonè e Brekalo dentro dal primo minuto, quasi per paradossalmente evidenziare volutamente le assenze nette in attacco. E forse, per spronare la società,a investire. Per supportare una squadra che sta andando oltre i suoi limiti, e che sta accusando la sofferenza. Non a caso Faraoni, appena arrivato ha dimostrato di come gli acquisti giusti possano aiutare la Fiorentina. Certo adattarsi alle difficoltà è sinonimo di intelligienza, ma alla lunga i grandi allenatori mantengono la loro identità. Il paragone con Paulo Sousa viene quasi naturale. Quando il tecnico portoghese pronunciò la frase: "Noi dobbiamo fare l'omelette con le uova che abbiamo" il recapito era chiaro. E sempre rimandendo in tema metafore culinarie, la frase sul frigo pieno del dg Joe Barone non sta trovando molte conferme sul campo E a Ryhad tutti sperano di vedere un nuovo arrivo offensivo, in grado magari di regalare un trofeo dopo 21 anni alla viola