Barone: “Stadio, Modena una delle realtà. Mercato? Frigo abbastanza pieno”

Poi ha aggiunto sul mercato: "Insigne? Assolutamente no. Il presidente del Toronto è un grandissimo amico, ma non è una notizia vera. Non dobbiamo dimenticare le liste, così come il grandissimo gruppo, abbiamo uno spogliatoio importante e si vede dalla classifica. Abbiamo qualche esigenza e siamo pronti a intervenire, vediamo. Brekalo via? Oggi è titolare e fa parte della Fiorentina, ci auguriamo che faccia una grande partita. Ngonge oggi ha fatto una buona partita con il Verona. Vediamo se nei prossimi giorni ci sarà qualche movimento. Abbiamo già il frigo abbastanza pieno".