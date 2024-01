Bocci: “Esterno? Me lo aspettavo già qui. Ngonge bravo, non un campionissimo”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato così della squadra viola: "Fiorentina 2.0? Quella di stasera è una tappa insidiosa, l'occasione è ghiotta. Il quarto posto è comunque assicurato ma aumentare il divario rispetto alla concorrenza sarebbe una grande cosa. Il problema è allargare l'organico a gennaio: la rosa è cortissima, è vero che i problemi possono accadere nell'arco della stagione, ma gli assenti sono tutti sugli esterni che sono il fulcro del gioco di Italiano. Disponibili ora ci sono solo un giocatore in cerca di sé stesso e uno in partenza. Ngonge? Ha un vantaggio, quello di conoscere il campionato italiano e inserirsi più rapidamente. Ha grandi potenzialità, si sta esprimendo in modo discontinuo, è un po' irruento e va gestito. Ma può essere una buona soluzione: non è un campionissimo ma può crescere, dare una mano e segnare qualche gol.