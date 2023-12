FOTO – Nico Gonzalez, sorrisi e stampelle: “Un po’ esagerando”

La Fiorentina e i suoi tifosi sono in apprensione per Nico Gonzalez. L’argentino è uscito in barella per infortunio dopo un quarto d’ora di Ferencvaros-Fiorentina di ieri sera, in Conference League, e si attende di capire quale sia...

La Fiorentina e i suoi tifosi sono in apprensione per Nico Gonzalez. L'argentino è uscito in barella per infortunio dopo un quarto d'ora di Ferencvaros-Fiorentina di ieri sera, in Conference League, e si attende di capire quale sia l'entità del suo problema muscolare. In attesa di novità, il giocatore ha postato questa storia su instagram che lo ritrae con le stampelle ed una frase un po' sibillina: "Exagerando un poquito". La cosa più incoraggiante è il sorriso sfoggiato con convinzione, sperando sia di buon auspicio.