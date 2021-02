Probabile formazione: a destra una sorpresa? Davanti favorito Eysseric, ma Montiel…

Ultime notizie sulla formazione viola che domani potrebbe scendere in campo dall’inizio contro la Sampdoria. Secondo quanto riporta Radio Bruno, in difesa, con il ritorno di Milenkovic, la sensazione è che si possa rivedere lo stesso schieramento di Torino, con Pezzella e Martinez Quarta a completare il reparto. A centrocampo Pulgar sarà affiancato da Castrovilli e Bonaventura, sulla corsia sinistra confermato Biraghi. Possibile sorpresa a destra, dove Malcuit è leggermente favorito su Venuti e Caceres per una maglia da titolare. Davanti spazio a Vlahovic, alle sue spalle parte in pole Eysseric ma è da tenere d’occhio la posizione di Montiel: lo spagnolo, in settimana, è stato provato da Prandelli nei test tattici.