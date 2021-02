Fiorentina, i convocati per la Samp: out Ribery, c’è il ritorno di Maxi Olivera

Ecco la lista dei convocati di Cesare Prandelli in vista della sfida della Fiorentina contro i blucerchiati. La sorpresa è la presenza dell’uruguaiano Maxi Oliveira, rientrato dal prestito in questa sessione invernale. Out, come annunciato dallo stesso Prandelli in conferenza, Ribery.

Ecco l’elenco:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milekovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Pulgar, Borja Valero,

Attaccanti: Callejon, Kouamè, Kokorin, Vlahovic