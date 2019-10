Pradè: “Tutti bravi, contento per i ragazzi e Commisso”

In zona mista parla Daniele Pradè

Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e sono contento per i ragazzi che hanno giocato poco, sono felice per Venuti che ha giocato bene, sono contento per il presidente che non aveva mai vinto la Fiorentina vincere. Non abbiamo vinto contro la Lazio ci siamo rifatti oggi. Benassi e Boateng sono titolari e possiamo contare su divoro, aspettiamo la crescita di Ghezzal che è un giocatore diverso lda quelli che abbiamo e poi tutti bravi, il Sassuolo è una bella squadra con un allenatore bravo. Siamo felici. Non c’è la punta? Ne abbiamo tre Boateng, Vlahovic e Pedro e poi abbiamo Ribery e Chiesa. Non dimentico Pulgar che come sempre ha recuperato tanti palloni.