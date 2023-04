Pozzi: “Parole di Italiano non mi piacciono. Con 3-4 innesti si apre un ciclo”

Nicola Pozzi , ex attaccante di Empoli e Sampdoria, oggi allenatore, ha parlato a Toscana Tv:

"Bonaventura è uno degli ultimi giocatori di calcio in Serie A, è una mente pensante, quando si accende lui gira tutto, servirebbe una pillola dell'eterna giovinezza! Parole di Italiano? Non mi piacciono, ha un altro anno di contratto, ma se arriva una chiamata di una big credo ci penserà. Ma questa squadra, indipendentemente dalla guida tecnica, che comunque è stata importante, inserendo tre-quattro elementi giusti e mantenendo l'ossatura attuale può davvero aprire un ciclo. Alla fine credo che la società abbia lavorato bene sul mercato in estate".