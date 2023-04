Vitale: “Rinnovo Castrovilli, aspettare può costare caro. Biraghi non degno della fascia”

"Castrovilli, dopo Gonzalez, è il giocatore più importante della Fiorentina e lo ha dimostrato anche a San Siro contro l'Inter. Rinnovo? Non vorrei fosse troppo tardi, il suo agente (Lucci, ndr) è... bravo e ti fa pagare la situazione, aspettare può costare caro (è in scadenza nel 2024, ndr). Se credi in un giocatore, quando è infortunato gli prolunghi il contratto a costi più modici. Biraghi non è degno di essere il capitano della Fiorentina. Non è stato sottolineato abbastanza la sua assenza in occasione della presentazione della Fondazione Astori, così come l'esultanza dopo il gol al Verona e anche l'essersi battuto la mano sul cuore sabato a San Siro per ringraziare i tifosi dell'Inter per lo striscione".