Italiano: “Poco tempo per gioire. Io all’Inter? Concentrato sul presente”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto stamattina a Radio Anch'io Lo Sport (Rai) per commentare a freddo la vittoria sull'Inter e il grande momento di forma della squadra viola, che ha infilato 5 vittorie di fila in campionato che diventano 8 contando anche la Conference League.

Italiano sul magic moment viola

"Dopo Verona i ragazzi hanno capito l’importanza di essere vivi su tutti e tre i fronti. La grandissima voglia di andare avanti, soprattutto in Conference, ci ha fatto togliere la giusta attenzione dal campionato nella prima parte di stagione e infatti lo stavamo pagando con una classifica non bella. Adesso siamo entrati dentro questa mentalità: con pochi allenamenti si possono preparare le partite e le partite stesse sono allenamenti. Abbiamo la possibilità di toglierci qualche bella soddisfazione. Il mese di aprile sarà pieno di impegni quindi non bisognerà mollare mai. Non possiamo gioire troppo per la vittoria di San Siro perchè abbiamo già un altro impegno alle porte. La Cremonese ha già eliminato la Roma e il Napoli, sarà una partita difficile. Vogliamo la finale, andremo a Cremona a battagliare".