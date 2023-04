Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: tornano tre big, nessun turnover

GERMOGLI PH: 9 MARZO 2023 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI EUROPA CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA VS SIVASSPOR NELLA FOTO GONZALEZ

Si avvicina la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina: poche settimane dopo la sfida in campionato vinta per 2-0 dai viola con le reti di Mandragora e Cabral, i grigiorossi cercano la rivincita in uno stadio Zini preso d'assalto dai tifosi gigliati. La gara di ritorno è prevista a fine mese al Franchi, quando la squadra di Ballardini potrebbe essere vicina alla matematica retrocessione.