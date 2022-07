VN – Pierozzi lascia Moena: nel suo futuro un prestito in Serie B

Niccolò Pierozzi ha da poco lasciato il ritiro di Moena. Il suo futuro - come ampiamente anticipato nei giorni scorsi - è in Calabria, con la maglia della Reggina. Il classe 2001 ripartirà nuovamente in prestito, dopo la più che positiva annata alla Pro Patria in Serie C. Stavolta alla corte di Filippo Inzaghi, neo tecnico degli amaranto. Il giocatore, cresciuto nella Primavera viola, ha ben figurato in questi dieci giorni in Val di Fassa. Siamo sicuri che Vincenzo Italiano seguirà con molta attenzione la sua crescita. Ed anche la Fiorentina dimostra di voler puntare sul ragazzo. Come appreso da Violanews, infatti, si trasferirà in Calabria con la formula del prestito secco.