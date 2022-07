Pierozzi, il futuro splende: la prima sorpresa di Moena destinata a partire

Ieri, nella prima uscita stagionale, la Fiorentina ha battuto il Real Vicenza per 7 a 0. Oltre allo show di Jovic , la nota positiva arriva della prestazione di Niccolò Pierozzi . Il giovane terzino viola ha messo in campo tutto il suo potenziale, attaccando continuità e trovando anche il gol.

Il classe 2001 è l'emblema del vivaio viola e di quanto, realmente, possa servire avere dei giovani talenti in squadra. Detto ciò, la sua permanenza non può essere una cosa fattibile. Il posto di terzino destro è ricoperto da Venuti che, molto probabilmente, si alternerà con Dodò. Lo spazio quindi, è quello che è. Pierozzi ha bisogno di giocare e, per adesso, lo spazio non c'è. Della serie, "cresci bene e poi ritorna", perché il futuro è tutto da conquistare.