Fiorentina-Real Vicenza 7-0, Top&Flop: Jovic poker. Trenino Pierozzi

I protagonisti del match

Filippo Caroli

È terminata da pochissimo la partita amichevole fra Fiorentina e Real Vicenza andata in scena al Benatti di Moena. Primissime prove di calcio per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha subito proposto Rolando Mandragora dal 1'. Dopo un primo tempo più faticoso del previsto, la Viola dilaga nella ripresa trascinata da un super Jovic che, in gran forma, mette a segno 4 reti. Sono diversi gli spunti visti durante il match amichevole. Questi sono i calciatori che sono emersi in maniera più positiva e quelli invece che finiscono fra i 'rimandati', fermo restando che si tratta ancora di calcio di luglio.

Top

N. Pierozzi: unico dei 'giovani' convocati per il match insieme a Bianco. Ma a differenza di quest'ultimo viene lanciato nella mischia fin da subito, e a ragione. L'ex Pro Patria si è distinto in maniera decisamente positiva durante questi primissimi giorni di ritiro, e alla prima occasione ha subito confermato quanto visto fin qui. Schierato a destra 'alla Odriozola', Pierozzi si è rivelato un motorino inesauribile sulla corsia, dato non banale dopo pochissimi allenamenti. E il gol che arriva in chiusura di primo tempo è solamente la ciliegina sulla torta su un'ottima prestazione. Non sappiamo se ci sarà spazio per lui in questa Fiorentina, ma la sensazione è che sentiremo parlare di lui in futuro...

Jovic: il serbo è indubbiamente il calciatore più acclamato dai tantissimi tifosi accorsi per assistere all'amichevole, e lui risponde decisamente 'presente'. Schierato nel secondo tempo, l'ex Real si conquista un rigore al 10' e, con personalità, si presenta sul dischetto bucando il portiere avversario. Poi bissa al 23' con un tap in su iniziativa di Ikoné. E il serbo trova addirittura il tris al 33' su cross del connazionale Terzic. Finita qui? Macché, Luka va in gol anche al 37' dopo un altro bell'inserimento su cross di Venuti. Il resto sono movimenti da centravanti vero che mettono in croce la retroguardia avversaria. E il pubblico ha già gli occhi che brillano...

Biraghi: contro un Real Vicenza coriaceo che si difende a riccio in area piccola, la Fiorentina opta spesso e volentieri per la manovra avvolgente. E non è un caso che uno dei più sollecitati sia proprio il capitano Viola. L'apporto di cross è, come al solito, impressionante. Ma se la Fiorentina riesce a sbloccare la gara è grazie ad una delle sue velenose punizioni, su cui Gonzalez è bravo ad avventarsi dopo il legno colpito. Suo, poi, l'assist per l'ottimo inserimento di Pierozzi. Se la Fiorentina ha delle certezze da cui ripartire, una di queste è proprio il suo capitano.

Menzioni d'onore anche per Bonaventura, Saponara, Duncan, Bianco e Terzic.

Flop

Cabral: non benissimo. Il brasiliano mette in campo uno stile di gioco diametralmente opposto da quello visto con Jovic. La condizione fisica (e ci mancherebbe altro) non è delle migliori e l'ex Basilea fatica non poco contro i centrali del Real Vicenza. Un paio di conclusioni acrobatiche, una che fischia vicino al palo al 16', e poco altro. C'è ancora parecchio da sudare qui in Trentino.