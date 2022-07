Pedullà: “Due giovani della Fiorentina andranno alla Reggina, a breve novità”

Come scrive su TwitterAlfredo Pedullà, la Fiorentina è in procinto di prestare alla Reggina guidata dal neo-allenatore amaranto Filippo Inzaghi due giovani molto promettenti. Stiamo parlando di Vittorio Agostinelli, centrocampista classe 2002, e quel Niccolò Pierozzi che in questi giorni stiamo seguendo a Moena con grande curiosità ed attenzione, considerando che si sta rivelando un elemento molto interessante, specie in prospettiva futura.