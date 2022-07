Pierozzi corre e stupisce. E ora la sua partenza è tutt’altro che scontata

Fra i tanti giocatori della Fiorentina che si stanno mettendo in mostra in questa prima settimana di ritiro ce n'è uno che pare particolarmente tirato a lucido. Si tratta di Niccolò Pierozzi, giovane esterno che la scorsa stagione ha fatto davvero bene in Serie C alla Pro Patria. Sempre schierato da terzino destro durante le partitelle e le amichevoli, l'ex Primavera Viola sta letteralmente arando la corsia destra in queste giornate in Trentino. Non solo, Pierozzi sta anche mettendo in mostra una discreta precisione nei cross ed una buona propensione a partecipare attivamente alla manovra offensiva. Fattori che, sebbene si sia ancora ben lontani dal fare sul serio, hanno messo qualche grillo nel capo di Vincenzo Italiano, che in conferenza ha elogiato le qualità del ragazzo.