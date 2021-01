Pezzella: “Guai ad abbassare la guardia. Non accetto critiche sulla mia professionalità”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport, in edicola questa mattina. Nel corso di essa, l’argentino ha analizzato il momento della Fiorentina proiettandosi verso la delicata sfida di domani sera all’Olimpico Grande Torino. Nonostante i sette punti di vantaggio dal terz’ultimo posto, Pezzella avvisa “Guai ad abbassare la guardia, ho visto quanto i granata abbiano lottato a Benevento per evitare la sconfitta. Sarà una trasferta complicata”. Nel corso della chiacchierata trova spazio anche il brutto ricordo della debacle di Napoli. Dopo la sconfitta arrivarono soltanto le scuse di Prandelli e del direttore sportivo Pradè, nessuno dei giocatori viola invece fece mea culpa. Pezzella ammette che alle frasi sui social, preferisce far parlare il rettangolo verde e questo è stato il “patto” fatto all’interno dello spogliatoio. La reazione vista in campo contro il Crotone, è stato il miglior modo per chiedere scusa ai tifosi da parte dell’argentino. Social che lo stesso centrale utilizzò però per rispondere alle critiche durante il periodo di lunga assenza dovuto ad un infortunio alla caviglia: “L’ho fatto perché erano ingiuste e non potevo accettarle, così ho voluto chiarire con parole sincere e semplici. Le critiche per una brutta prestazione si accettano, quelle che mettono in discussione il tuo impegno e la tua professionalità no”.

Milenkovic: “Ribery è il nostro leader, Vlahovic farà ancora meglio. Futuro? Adesso non è il momento”

Kokori cancella il passato. E proverà ad esserci già con il Torino