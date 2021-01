Milenkovic: “Ribery è il nostro leader, Vlahovic farà ancora meglio. Futuro? Adesso non è il momento”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Situazione Fiorentina

“Girone d’andata? Certamente ad oggi non può essere positivo, ma faremo di tutto per recuperare nel girone di ritorno. E’ difficile dire cosa non ha funzionato perchè le premesse erano buone e anche noi volevamo una stagione migliore. Abbiamo una rosa forte però dobbiamo dimostrarlo in campo. Sicuramente alcuni risultati ci hanno condizionato e hanno limitato il nostro potenziale. Discontinuità? Non credo ci sia una spiegazione. Ogni partita fa storia a sè. Con la Juventus tutto ha funzionato, mentre con il Napoli tutti gli episodi sono andati a nostro favore. Il bello del calcio è anche questo. Europa in futuro? In questo momento dobbiamo pensare ad andare nella parte sinistra il prima possibile.”

Il giudizio sui compagni

“Vlahovic? Sono contentissimo per lui, perchè so come si comporta. E’ un ragazzo serio e professionale che ha voglia di migliorarsi sempre. Sono sicuro che farà ancora meglio e segnerà ancora tanti gol. Il centravanti ce lo abbiamo in casa, quello che sta facendo Dusan nell’ultimo periodo è molto importante considerando che ha 20 anni. Ribery? Per noi Franck è il leader assoluto, questo è indiscutibile. E’ molto importante sia in campo che nello spogliatoio. Può risolvere le partite con una giocata. Debacle di Napoli? E’ stata una partita stranissima che ha creato molto nervosismo. Eravamo dispiaciuti per i tifosi e per la nostra società. Nuovi acquisti? Sono stati con noi solo un giorno, sono curioso di conoscerli in campo perchè ci hanno parlato bene di entrambi e potranno darci una grossa mano”

Tra presente e Futuro

“Per quanto mi riguarda cerco ogni giorno di lavorare e migliorare e con questo pensiero arrivo sempre al centro sportivo. Difesa a tre più sicura? Sicuramente abbiamo giocato molto di più a tre che a quattro dietro, adesso la maggior parte delle squadre giocano con questa disposizione. Inserimento di Igor e Quarta? Possono arrivare al livello dei titolari. Sono felice che siano in squadra con noi. Sono ragazzi molto seri con obiettivi chiari, hanno un futuro roseo. Futuro e contratto? Io penso a giocare partita dopo partita. L’interesse primario deve essere quello di allontanarci dalle parti basse della classifica. Il resto lo vedremo più avanti, non è giusto parlare di questo adesso. A Firenze sto bene, questa città mi ha accolto dal primo giorno aiutandomi a migliorare. Per il futuro ne parleremo più avanti”