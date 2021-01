Kokorin cancella il passato. E proverà ad esserci già con il Torino

La faccia pulita, la voce educata. Aleksandr Kokorin si è presentato come quello che vuole cambiare vita, e anzi lo ha già fatto, cancellando quell’etichetta di bad boy che gli era stata affibbiata. Come scrive La Nazione, le sue “prodezze” lo hanno portato addirittura in carcere, ma si è presentato a Firenze con moglie e figlio per dimostrare che il ragazzo ha messo la testa a posto. Due guru come Capello e Mancini hanno parlato di lui come un campione assoluto, che ha accettato la Fiorentina grazie al contratto lungo (a cifre più basse rispetto allo Spartak) di tre anni e mezzo. Fuori dal campo adesso vuole stupire solo per il suo italiano, dando appuntamento tra un mese per le prime parole. E per Torino? La convocazione è possibile, ma il permesso di lavoro necessario per completare tutte le pratiche con la federazione italiana arriverà solo domani.

