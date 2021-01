Pradè presenta Kokorin: “Il giocatore giusto per completarci. Ringrazio il Presidente”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa virtuale per presentare il nuovo acquisto viola Kokorin. Le sue dichiarazioni:

Siamo contenti tutti quanti di presentarvi il ragazzo. Lo abbiamo cercato a più riprese, anche per l’inizio del campionato, ma non c’erano le condizioni. Sasha si è dimostrato sempre sensibile e attento nel venire alla Fiorentina. Può giocare in tante opzioni di attacco: prima o seconda punta, ma anche da esterno. Per la sua enorme duttilità abbiamo pensato che fosse il calciatore giusto per completarci. Ringrazio il presidente Commisso perchè mi ha dato la forza economica per completare l’operazione.