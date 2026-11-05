VIDEO - Ronaldo saluta il suo Portogallo: "Non è stata una decisione semplice"

Dopo i convocati di Roberto Mancini, anche l'under 21 di Silvio Baldini ha ufficializzato le proprie scelte. Gli Azzurrini giocheranno contro Francia e Belgio, amichevoli di alto livello. Nella lista del ct c'è Cher Ndour, ormai un fedelissimo per Baldini. Presenti anche 4 ex viola: Amatucci (in odore di nazionale maggiore), Comuzzo, Kouadio e Berti. L'elenco completo

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).