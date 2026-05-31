Obiettivi viola, Volpato ammicca all’Australia. Il CT: “Vuole giocare per noi”

Il CT dell'Australia Tony Popovic ha parlato dell'obiettivo della Fiorentina, attualmente in forza al Sassuolo, Cristian Volpato. Il giocatore è stato inserito infatti nei pre-convocati dal tecnico australiano in vista dei Mondiali in partenza l'11 giugno. Ecco le parole di Popovich: "Ci ha fatto capire che vuole giocare per l'Australia. Noi non gli abbiamo fatto pressioni né gli abbiamo chiesto se avesse cambiato idea. Lo abbiamo sempre apprezzato come calciatore, questo non è cambiato, ma dovevo anche rispettare la decisione del giocatore. Non posso dirvi cosa mi ha detto quando ci siamo incontrati. Sicuramente vuole giocare per l'Australia, una volta capito il desiderio, il passo successivo era firmare i moduli necessari e sbrigare tutte le pratiche burocratiche per rendere possibile ciò, e lui ha fatto tutto il necessario".