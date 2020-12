Non c’è scelta: prendiamo tutto, anche il bicchiere per 1/4 pieno. Ed esultiamo senza vergogna

È veramente poca roba, ce ne rendiamo conto. Pochissima. Ma in questo momento non esistono alternative: la Fiorentina, assieme a tutto il resto dell’ambiente viola, deve aggrapparsi alla reazione di nervi arrivata nel finale di gara contro il Genoa. E perché no, anche esultare per quel pareggio arrivato in mischia all’98°. Senza vergogna, anche se con la consapevolezza di aver solo indossato i guanti davanti alla gigantesca mole di lavoro che aspetta la squadra e il mister. Turiamoci il naso e prendiamo questo bicchiere per un quarto pieno: i numeri in miglioramento della fase offensiva (sperando di poter commentare presto con toni ben più entusiastici quelli della fase realizzativa), il carattere di Milenkovic, le parate di Dragowski, l’attaccamento alla causa di Prandelli e la generosità di Vlahovic. Stop.

Non è molto, ma come detto, ad oggi, c’è poco altro da fare. A meno che non si ambisca a trasformare le tendenze depressive di una squadra impaurita, talvolta svogliata e con poche idee in una vera e propria crisi di nervi. Perché se qualcuno ancora non l’avesse capito, la Fiorentina rischia grosso. È bene che tutti ne prendano pienamente coscienza il prima possibile. Ci sono un milione di campanelli d’allarme che stanno suonando contemporaneamente e che vanno dalle infinite problematiche interne fino agli exploit di buona parte delle squadra medio-piccole di A, passando dal calendario. E in queste situazioni si prende tutto, anche le briciole di una partita ai limiti della decenza. Sperando che il lavoro quotidiano di Prandelli possa restituire un po’ di autostima nella testa e di brillantezza nelle gambe (a proposito, anche ieri, tranne rari sprazzi, l’intensità non si è vista). Solo dopo arriverà il momento di fare i conti, stavolta con tutti. Nessuno escluso.