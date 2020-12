Le pagelle del giorno dopo: si salvano solo in due

Anche stavolta partiamo dai voti negativi. Che sono in netta maggioranza.

0 a Kouame per un colpo di tacco con palla persa nel drammatico finale. Mi chiedo, ma come è possibile essere così superficiali?

1 a Borja Valero. Lui non è una persona superficiale ma è entrato in partita in maniera incomprensibile regalando al Genoa la palla che ha portato al gol di Pjaca e facendo solo confusione. Purtroppo il Borja Valero che ci ha fatto innamorare fa parte del passato.

4 a Prandelli per i tre cambi che ha operato in un momento in cui la Fiorentina stava dominando. Ha mandato in tilt la squadra. Un punto conquistato in tre partite sono un campanello d’allarme per il nuovo corso viola.

4 a Ribery. Noi abbiamo una venerazione nei confronti di FR7 ma in queste condizione non può giocare. Da troppo tempo con lui in campo la Fiorentina ha un uomo in meno in campo.

5 a Callejon che è di poco più vivo di Ribery.

5 a Amrabat. Il Verona ci consegni quello vero.

5 a Vlahovic come le occasioni che non è stato capace di finalizzare. Il serbo stavolta ha lottato con grande generosità ma il suo mestiere è fare gol.

5 a una Fiorentina che ora è veramente in piena lotta salvezza. Se fai due punti tra Spezia, Benevento e Genoa non puoi sperare in niente di più

7 a Dragowski che ha salvato la Fiorentina con la parata su Destro. Il polacco meriterebbe più considerazione.

8 a Milenkovic che ha segnato un gol di rabbia, da centravanti vero. Insegni il mestiere al suo amico Vlahovic.

10 a chi porterà un centravanti a Firenze prima possibile. Senza un attaccante vero la Fiorentina rischia di lottare fino all’ultima giornata per non retrocedere. E, tanto per essere chiari: Piatek sarebbe un’altra scommessa. Serve qualcosa di meglio.