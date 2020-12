Milenkovic parla da leader: “Nostra ogni responsabilità per il momento difficile”

Sua la rete del pareggio al 98′, ma non solo. Nikola Milenkovic è una delle pochissime note liete di casa Fiorentina per carattere e determinazione. A suonare la carica sui social, oggi, ci ha pensato proprio il difensore serbo. Questo il messaggio del suo ultimo post pubblicato su Instagram: “Siamo consapevoli di questo momento difficile e ce ne assumiamo ogni responsabilità. Sappiamo che per superarlo occorre lavorare ogni giorno con umiltà e determinazione e questo è ciò che faremo! Forza grande Viola!”.