Pruzzo s’interroga: “Vlahovic stava facendo bene, poteva segnare. Perché sostituirlo?”

Roberto Pruzzo, ex centravanti della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio. Questo il suo pensiero: “Ieri sera la Fiorentina ha fatto vedere tanta confusione e poca fluidità di manovra. Per i viola non è stato facile vedersela con un Genoa così chiuso. Vlahovic? Fino al cambio aveva fatto bene, sentivo che avrebbe potuto decidere la partita ma è stato sostituito. Mi è piaciuto soprattutto nel secondo tempo, l’ho visto dentro la gara sia fisicamente che mentalmente. Ho visto passi in avanti da parte sua nonostante l’occasione fallita”.