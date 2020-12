Fiorentina, c’è un barlume di speranza. Più occasioni ieri che in tutte le scorse 3 partite: i numeri

Cercare uno spiraglio di luce è sempre più difficile, dopo un pareggio al 97′ contro la penultima in classifica (primo punto in 3 partite, secondo nelle ultime 5). Ma se ci sforziamo di non buttare via il bambino con l’acqua sporca, ci accorgiamo che ieri qualcosa di buono si è visto, soprattutto nel secondo tempo. La Fiorentina ha schiacciato il Genoa nella propria metà campo e avrebbe meritato sicuramente di vincere anche se poi è stata ad un millimetro dal perdere. E se vogliamo essere ottimisti – complicato, lo so – anche la reazione finale e il pareggio acciuffato per i capelli può essere un segnale. Ma restiamo ai numeri, con la tabella statistica della Lega Serie A (continua a leggere sotto).

Sono numeri di un dominio. 18 tiri contro 3, 8 occasioni da gol a 4. 5 angoli a 1, 483 passaggi riusciti contro i 283 rossoblu. Appena 6′ di possesso palla del Genoa nella metà campo viola. Confrontandoli con le ultime partite della Fiorentina, la crescita è evidente: contro Benevento e Milan i viola avevano collezionato appena 5 tiri a partita e 3 occasioni da gol. Contro il Parma (l’ultima di Iachini) 6 tiri e 1 sola occasione da gol. Persino con l’Udinese – ultima vittoria della Fiorentina – i tiri erano stati 4 e le occasioni da gol 3, che bastarono per segnare 3 reti e vincere il match. Insomma qualcosa da salvare c’è, per quanto il bicchiere rimanga inevitabilmente mezzo vuoto. In basso i numeri dei giocatori, con Vlahovic tra i più attivi.

