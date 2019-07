Nardella sul nuovo stadio: “Entro l’estate imboccheremo la strada definitiva con Commisso”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha concesso un’intervista a ilsitodifirenze.it. Ecco un estratto delle sue parole sula Fiorentina:

Commisso, Joe Barone e tutto il suo staff sono molto affiatati e hanno un grande entusiasmo. Commisso fin da subito mi ha detto ‘ho più di 60 anni e voglio lasciare qualcosa di importante a questa città e non ho nemmeno molto tempo, perché come dire alla mia età non è che posso permettermi di aspettare. Mi è piaciuto molto questo senso di concretezza, pragmatismo e allo stesso tempo il desiderio di fare qualcosa e sono molto molto ottimista, credo che che entro l’estate imboccheremo la strada definitiva della soluzione per il nuovo stadio e lo faremo d’accordo con loro.