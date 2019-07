Milenkovic: “Pronti per una grande stagione. Sto bene a Firenze, parlerò con il club”

Nikola Milenkovic ha parlato a Sky Sport del momento della Fiorentina con la nuova stagione che va a cominciare:

Vogliamo migliorare quanto fatto nella stagione precedente, che è finita non certo come volevamo. Prima di puntare all’Europa però vogliamo avere obiettivi chiari. Oggi a New York è stata una bellissima giornata, siamo come una famiglia. Sto bene a Firenze, sono contento e il mio rapporto è ottimo con tutti in società, con l’allenatore e i compagni. Quando torneremo in Italia parleremo con il club, ma quel che è certo è che vogliamo fare una grande stagione e stiamo lavorando al meglio.