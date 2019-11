Basile rivela: “Montella suggerito dai Della Valle in sede di trattativa. Rocco è rimasto deluso…”

Massimo Basile, inviato dagli Stati Uniti, ha preso parola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

L’aria a New York è molto tesa, Rocco è rimasto deluso dall’approccio della squadra. Montella? Non convince l’atteggiamento mentale della squadra, al momento c’è fiducia verso l’allenatore anche se c’è tanto da lavorare. Il nome di Montella venne fatto dai Della Valle in sede di trattativa che lo vedevano come l’uomo giusto per il calcio che voleva Commisso, l’allenatore non era comunque la prima scelta di Rocco e Joe. L’uomo che sogna Rocco sulla panchina viola è Conte, vuole a tutti i costi un allenatore con quelle caratteristiche. Pradè? E’ visto dalla società come un esperto del settore, è l’uomo che ha l’ultima scelta nel chiudere una trattativa.