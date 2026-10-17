Il cordoglio della società viola
La Fiorentina ha comunicato, attraverso i suoi canali ufficiali, la scomparsa dello zio dell'attuale Presidente viola Giuseppe Commisso. Ecco la nota della società. "ACF Fiorentina si unisce con profonda tristezza al dolore della famiglia Commisso per la scomparsa di George Louis Weinand, marito della sorella di Rocco B. Commisso e zio del Presidente Giuseppe B. Commisso. In questo momento di profondo dolore, tutta la famiglia viola esprime la propria vicinanza e il più sincero affetto ai familiari, porgendo le più sentite condoglianze".
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