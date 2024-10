Lo United esonera Ten Hag, e De Gea reagisce sui social. L’emoji criptica

La storia d'amore tra David De Gea e il Manchester United si è interrotta nel 2023. Il portiere spagnolo non è stato confermato dai Red Devils, e il suo contratto non è stato rinnovato. La motivazione di ciò è stata chiara fin da subito, la scelta di Erik Ten Hag. Il tecnico olandese non era entusiasta dell'ex Atletico a causa dei suoi errori con i piedi, come per esempio nella gara di Siviglia in Europa League. La scelta è diventata ancora più chiara quando è stato annunciato il nuovo portiere, Andrè Onana, ex Ajax con Ten Hag e bravissimo con i piedi. Oggi però la panchina di Ten Hag è saltata, e De Gea ha reagito sui social proprio nei minuti successivi alla notizia. Il tutto con un'emoji criptica