Sabato sera, ore 21:45, si affronteranno Bosnia e Romani nel girone H. DigiSport ha chiesto ad Elvir Koljic, attaccante bosniaco del Rapid, chi fosse più forte tra Adrian Mutu e Edin Dzeko. Questa la sua risposta:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Koljic sceglie Dzeko, Adrian Mutu risponde: “Edin un super giocatore”
news viola
Koljic sceglie Dzeko, Adrian Mutu risponde: “Edin un super giocatore”
Le parole di Andrian Mutu sull'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko
Io dico Dzeko. È stato al top per più tempo, tutte le squadre in cui ha giocato sono di alto livello e in tutte ha fatto la differenza, ha scritto la storia. Secondo me, Edin.
Sulla stessa emittente sono state mostrate queste parole proprio a Mutu, ex calciatore viola, che ha risposto così:
Pfai... Vedrai cosa gli faccio (ride). Dzeko è stato un super calciatore, un grande giocatore. Di cosa stiamo parlando?
© RIPRODUZIONE RISERVATA