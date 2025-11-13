All'Artemio Franchi torna la Conference League! La Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, fa sapere che per le partite casalinghe della 4° e 5° giornata della League Phase verrà messo a disposizione il CURVA DOUBLE PASS, pack a disponibilità limitata ad un prezzo vantaggioso, disponibile solo in Curva Ferrovia. La vendita aprirà l'11 Novembre ore 15:00.
Conference, per le gare contro Aek e Dinamo apre la vendita del “Curva Double Pass”
La Fiorentina mette a disposizione un pacchetto per le due gare di Conference al Franchi
Le gare:
-Giovedì 27 Novembre 2025 h 21:00 - Fiorentina vs AEK Athens
-Giovedì 11 Dicembre 2025 h 18:45 - Fiorentina vs FK Dynamo Kyiv
Tutte le info e i prezzi sul sito della Fiorentina.
