Conference, per le gare contro Aek e Dinamo apre la vendita del “Curva Double Pass”

La Fiorentina mette a disposizione un pacchetto per le due gare di Conference al Franchi
Redazione VN

All'Artemio Franchi torna la Conference League! La Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, fa sapere che per le partite casalinghe della 4° e 5° giornata della League Phase verrà messo a disposizione il CURVA DOUBLE PASS, pack a disponibilità limitata ad un prezzo vantaggioso, disponibile solo in Curva Ferrovia. La vendita aprirà l'11 Novembre ore 15:00.

Le gare:

-Giovedì 27 Novembre 2025 h 21:00 - Fiorentina vs AEK Athens

-Giovedì 11 Dicembre 2025 h 18:45 - Fiorentina vs FK Dynamo Kyiv

Tutte le info e i prezzi sul sito della Fiorentina.

 

