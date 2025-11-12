Vanoli su Instagram: “Lottare, umiltà e consapevolezza”

Poche ore dopo la sua presentazione ufficiale al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha condiviso il suo primo messaggio su Instagram. La didascalia del post è chiara e sintetica, ma racconta molto del suo approccio:
Dopo la presentazione al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli pubblica su Instagram il suo messaggio: “Lottare, umiltà e consapevolezza”.
“Lottare, umiltà e consapevolezza.”
Tre parole che sintetizzano la filosofia del tecnico e la mentalità che intende trasmettere alla squadra. Un messaggio breve ma intenso, che riflette il desiderio di costruire una squadra determinata, concreta e consapevole delle proprie potenzialità. (Qui sotto il post)
