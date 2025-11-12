Vanoli su Instagram: “Lottare, umiltà e consapevolezza”

Dopo la presentazione al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli pubblica su Instagram il suo messaggio: “Lottare, umiltà e consapevolezza”.

Poche ore dopo la sua presentazione ufficiale al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha condiviso il suo primo messaggio su Instagram. La didascalia del post è chiara e sintetica, ma racconta molto del suo approccio: