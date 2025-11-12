Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Vanoli su Instagram: “Lottare, umiltà e consapevolezza”

news viola

Vanoli su Instagram: “Lottare, umiltà e consapevolezza”

Vanoli su Instagram: “Lottare, umiltà e consapevolezza” - immagine 1
Dopo la presentazione al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli pubblica su Instagram il suo messaggio: “Lottare, umiltà e consapevolezza”.
Redazione VN

Poche ore dopo la sua presentazione ufficiale al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha condiviso il suo primo messaggio su Instagram. La didascalia del post è chiara e sintetica, ma racconta molto del suo approccio:

“Lottare, umiltà e consapevolezza.”

Tre parole che sintetizzano la filosofia del tecnico e la mentalità che intende trasmettere alla squadra. Un messaggio breve ma intenso, che riflette il desiderio di costruire una squadra determinata, concreta e consapevole delle proprie potenzialità. (Qui sotto il post)

Leggi anche
Ecco lo staff di Paolo Vanoli: l’elenco completo dei collaboratori, tante novità
Dodò e l’“unfollow” alla Fiorentina: il gesto social che fa discutere i tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA