Franchi, Lista Schmidt: “Il nuovo subappalto rischia di far slittare ancora i lavori”

La replica sul nuovo subappalto alle strutture metalliche della Lista Schmidt pubblicato dall'ufficio stampa del Comune di Firenze

Redazione VN 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 12:50)

"La notizia emersa oggi della concessione di un subappalto per le strutture metalliche dello stadio comunale Artemio Franchi ne contiene un’altra, più importante e seria: questa scelta rischia di tradursi in ulteriore ritardo”.

Così, in una nota, Massimo Sabatini, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e vicepresidente della commissione urbanistica.

“I subappalti sono in genere esclusi dai Rup (Responsabili Unici del Progetto) nei grandi appalti pubblici per garantire la qualità massima del manufatto e azzerare il rischio di spreco e corruzione, che ha gioco più facile quando ci sono più passaggi - appalto, subappalto e così via. In questo caso, invece, perché si concede un subappalto? Si apre, evidentemente, perché la ditta che era stata inserita nel raggruppamento originario di imprese assegnatarie non si è rivelata disponibile o adatta”.

“In tutta probabilità - aggiunge Sabatini - è stato inserito un componente che produceva strutture in acciaio solo per fare punteggio di gara, ma che alla prova dei fatti si è rivelato inefficace. Un qualcosa che si doveva vedere fin dall’inizio, al momento delle prime valutazioni, non dopo un anno e mezzo di cantiere”.

“E ora che accade nella pratica? In buona sostanza - prosegue - adesso si procede azzerando il tempo di questa tappa costruttiva. Il cronometro della fase riparte dall’inizio: è questo l’effetto della scelta odierna. Infatti la Cimolai, che è davvero una grande azienda, ripartirà dalla progettazione, dalla creazione dei disegni costruttivi, e solo dopo molte settimane, anzi mesi, passerà alla costruzione e quindi all’assemblaggio e trasporto. È una ditta, ricordiamocelo, che oggi non è in cantiere e qui a Firenze ci deve ancora entrare. Ed il solo ingresso in cantiere di una nuova ditta comporta un ritardo”.

“Una prassi che un buon osservatore non può non far notare. Sommando tutte queste componenti, andremo ad accumulare come minimo altri tre o quattro mesi di ritardo, che si aggiungono agli otto già accumulati. Una contabilità del ritardo che rende vane anche le vecchie e le recenti dichiarazioni del sindaco di Firenze. Una grande opera di politica degli annunci che si sta traducendo solo in grandi prese di giro”.

“A proposito - conclude Sabatini - dove è il nuovo cronoprogramma annunciato ‘in pochi giorni’ in data 22 ottobre? Davvero si pensa di poter rispettare la chimera del 2029 con ulteriori ritardi? Non era la maggioranza sempre ostile alla pratica del subappalto nei lavori pubblici? Infine, stiamo forse pagando consulenti a chiamata per il controllo di questa opera?”.