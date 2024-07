Moise Kean alla Fiorentina. Sì ma... Kean come Ken il Guerriero o all'inglese, "Kin"? Beh, bella domanda. Il ragazzo è italiano di origini ivoriane, quindi alla francese sarebbe qualcosa di simile a Ken, ma sia in Inghilterra all'Everton, sia in Francia al Psg si è presentato nei video ufficiali come "Kin". Dubbio risolto? No, in realtà no, perché una volta di ritorno alla Juventus è uscito un altro video in cui lui stesso pronuncia Kean nell'altro modo.