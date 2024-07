È arrivata l'ufficialità per quanto riguarda il passaggio Moise Kean alla Fiorentina . Il vercellese ha messo la sua firma su un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni a stagione e sarà da subito a disposizione di Raffaele Palladino. Ma quali sono le cifre dell'affare?

E come avverrà il pagamento in favore della Juventus? A comunicarlo è la stessa società bianconera nel comunicato ufficiale relativo al passaggio dell'attaccante in viola: