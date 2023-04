Italiano: “Nico di parola. Atalanta forte in trasferta. Cambi inevitabili”

Atalanta - "Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra che quest'anno, nei numeri in trasferta, è tra le squadre che ha vinto di più. È molto pericolosa, sappiamo che realtà è ormai nel calcio italiano. Ha un gioco davvero molto efficace e un allenatore di altissimo livello. Per noi è un altro esame complicato che prepareremo in questi due allenamenti, come abbiamo sempre fatto. Applicandoci velocemente per preparare bene la strategia della partita. Insidie? L'Atalanta è una squadra piena di talento, di giocatori di qualità. Va affrontata con la massima intensità. Sotto l'aspetto dell'impatto fisico ci chiamerà a uno sforzo enorme, si sa quali sono le caratteristiche della squadra di Gasperini. Dovremo farci trovare pronti, mi auguro che le energie ci siano".