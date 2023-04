Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni: chi cambia Italiano? Gasp fa la conta

La Fiorentina torna in campo lunedì sera al "Franchi", dove arriva l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una partita molto sentita a Firenze, specie per la presenza in panchina dell'ex Genoa e Juve, sempre beccato dal pubblico. Il posticipo (ore 20.45) è valido per la 30° giornata di Serie A. Le due squadre sono separate da sette punti in classifica, a favore dell'Atalanta che è 6° a 48 pti, mentre la squadra gigliata è 9° a quota 41. La squadra di Italiano vive il momento migliore della stagione, con dieci vittorie e un pareggio nelle ultime 11. Gli orobici, invece, sono reduci dal KO casalingo contro il Bologna e vorranno riscattarsi.