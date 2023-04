Atalanta, Gasperini: “Fiorentina? Metro di paragone nella lotta alle grandi”

L'Atalanta anticipa la conferenza all'antivigilia e Gasperini spende parole importanti per la Fiorentina, oltre a dare le ultime sugli indisponibili

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina:

"Non ci sono novità rispetto a ieri per quanto riguarda gli infortunati, vediamo con Pasalic se recupererà, Koopmeiners sta meglio, si è allenato meglio. Si è fermato Lookman, non sembra una cosa importante, ma non ci sarà per lunedì. In attacco comunque abbiamo tante soluzioni, succede aver fuori un giocatore".

Europa - "Col Bologna? Non abbiamo avuto la giusta qualità per reagire nel modo migliore. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso: sul fatto delle coppe l'ho sempre detto, ti danno spinta, puoi giocare contro squadre a livello internazionale. Noi ci preoccupiamo esclusivamente della partita, per noi la Fiorentina è sempre stato un metro di paragone, ci siamo giocati il ruolo di settima incognita per dar fastidio alle grandi. Ci arriviamo con un bel margine di vantaggio. Dopo il ko col Bologna dobbiamo pensare alla nostra strada".

Rush finale - "Questi ragazzi si allenano molto bene, con grande impegno e applicazione, escono sempre con la maglia sudata, è un bel segnale. Per me questa è una buona garanzia. Insisto su Zapata e Muriel come insisto sugli altri. Averli al meglio della condizione è fondamentale, ma vale anche per gli altri".

Andata - "La partita dell'andata è stata una gara equilibrata, mi aspetto una gara simile, le due squadre possono mettersi in difficoltà in modo alternato, le caratteristiche sono quelle, ci conosciamo bene. Sul campo sarà importante avere una buona condizione. In campionato hanno ripreso tanti punti, questo per noi è anche un gran merito essere ancora lì davanti: è una partita importante, avremo lo spirito delle partite migliori".

Fiorentina- "Bene gli esterni, ma direi bene tutta la squadra. Hanno tanti giocatori che stanno crescendo. Hanno avuto un periodo di difficoltà all'andata, ora stanno reagendo. Vale anche per noi, quando le cose vanno male possiamo sempre reagire. Arrivano da un momento molto positivo, sia in campionato che in coppa, la Fiorentina è praticamente finalista in coppa Italia, è candidata ad andare in finale anche in Conference".

Maehle esterno per forza - "Indubbiamente sì, abbiamo perso due esterni che stavano giocando. Anche per Ruggeri la stagione è difficilmente recuperabile, poi abbiamo perso Koopmeiners e Pasalic, queste cose ti creano un po' di difficoltà".