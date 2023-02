Italiano: “Castrovilli è dei nostri. Con la Fiesole avuto un confronto schietto”

Vincenzo Italiano in vista di Juventus-Fiorentina

Redazione VN

Le parole ai canali ufficiali viola di mister Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani alle 18:00 contro la Juventus:

Sul momento della squadra — "Ringrazio Luis Alberto per le belle parole spese per il nostro gioco, questo ci da ancora di più lo stimolo a migliorare e a credere in quello che facciamo. Personalmente credo che dobbiamo darci una svegliata, perché continuiamo ad esprimerci bene ma a non raccogliere niente, quindi siamo noi che non stiamo avendo quella fame e quella cattiveria necessaria per ottenere punti. Le prestazioni ci sono, ma per farle diventare di grande livello ci sta mancando l'ultimo guizzo e purtroppo quest'anno non riusciamo a sbloccarlo. Noi continueremo a proporre e fare quello che sappiamo fare. Sono convinto che riusciremo a trovare quel guizzo per compiere il salto di qualità".

Sulle scelte per le prossime partite — "Adesso abbiamo questi tre impegni ravvicinati, quindi cercheremo di ripartire con questo tour de force che quest'anno stiamo vivendo da inizio anno. Ormai ci siamo abituati. In questo momento, però, abbiamo un impegno di grande importanza come la Juventus, quindi abbiamo pensato esclusivamente a questa partita. Chiaro che dobbiamo tenere conto di queste sfide ravvicinate, ma intanto l'obiettivo è fare bene contro i bianconeri, far prestazione e dal giorno dopo pensare agli impegni successivi".

Sottil o Castrovilli tra i convocati? — "Castrovilli sarà dei nostri, mentre Sottil ancora no. È stata la prima settimana in gruppo, però ancora non è a diposizione. Sta cercando di intensificare e accelerare quindi tra qualche settimana sarò con un livello di condizione più alta e tornerà con noi".

Sull'importanza della sfida contro la Juventus — "Sappiamo dell'importanza della partita. I nostri tifosi questo ce lo trasmettono ogni giorno. Anche questa mattina abbiamo avuto un incontro con i ragazzi della Fiesole, che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Abbiamo avuto un confronto davvero schietto e onesto, quindi tutti insieme dobbiamo cercare di dare di più".

Sulla preparazione per la gara — "Per la partita abbiamo avuto questa settimana dove abbiamo preparato questa gara difficile. Sappiamo che la Juve arriva agguerrita. Ha subito questa penalizzazione e vuole rifarsi. Dobbiamo cercare di fare meglio con queste squadre forti, che hanno pochi punti deboli. Abbiamo preparato tutto nel modo giusto, ma come sappiamo a fare la differenza saranno la cattiveria e la fame. Dobbiamo aggiungere questo noi, oltre la tattica e la strategia. Loro sono una squadra che va affrontata con grande attenzione e determinazione, sennò la partita diventa complicata. Dobbiamo vederla come una partita da dentro/fuori".

Su Commisso — "Il presidente ogni volta che è qui con noi ci trasmette la sua vicinanza e il suo sostegno. È dispiaciuto come noi per il fatto che in campionato non riusciamo a accelerare e trovare continuità e questo ci dispiace. Siamo consapevoli che abbiamo le possibilità di migliorare, perché siamo ancora dentro a tre competizione se ci giochiamo le carte nel modo giusto possiamo fare un grande finale di stagione. L'obiettivo più importante adesso è quello di riprenderci in campionato".