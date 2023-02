Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni: tutti i dubbi di mister Italiano

Ore 18.00, Allianz Stadium di Torino. La Fiorentina di Vincenzo Italiano scende in campo contro la Juventus di Allegri. Uno scontro che, guardando la classifica, mette in palio punti importanti. I Viola entrano nella settimana della Conference League con un match importante per morale e rivalità. Andiamo a vedere le possibili scelte dei due allenatori.